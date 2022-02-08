الصغير: يجب أن يكون لنائبي رئيس الحكومة المقبلة عن فزان وبرقة حق “الفيتو”

أكد وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، أنه يجب أن يكون لنائبي رئيس الحكومة المقبلة عن فزان وبرقة حق “الفيتو”.

الصغير وفي منشور له على “فيسبوك”: قال “لم يتحدث المرشحون عن دور نواب رئيس الحكومة وهل سيظل وضعهم كما هو الآن مجرد واجهات لأقاليم، أم أن المشاركة تتطلب بأن يكونوا نواب باختصاصات واضحة وشراكة فاعلة؟”.

وأضاف “هل سيترك مجلس النواب هذا الأمر للإرادة المحضة والمزاج لرئيس الحكومة المقبل أم أنه سيفرض هيكلية حكومية يكون فيها لنواب الرئيس عن برقة وفزان اختصاصات مشاركة حقيقية بل وحتى فيتو فيما يخص القرارات والمسؤوليات التي تتعلق بمناطقهم وشؤونها”.