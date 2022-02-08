«عون»: أوافق على معاملة قطاع النفط كشركة قابضة

علق وزير النفط والغاز، محمد عون ، على مسألة الموافقة على معاملة قطاع النفط كشركة قابضة.

وقال «عون» في تصريح لموقع “صدى”، “أوافق على هذا الرأي، ولكن يبدو أنه كان هناك خلافات وتفسيرات مختلفة بين رئاسة الوزراء وبين الإدارة القانونية والإدارة المالية وديوان المحاسبة”.

وتابع؛ “أعتقد أن هذا ربما يحتاج إلى اجتماع موسع يتم عرض الوضع وتحديده والدفع به إلى الأمام”، مردفًا؛ “نحن لسنا ضد توجهات الدولة لسبب أو لآخر ولكن تسهيل الأمور وتسهيل الإجراءات من صالح قطاع النفط وخاصة الفترة الحالية بإعتبار أن العالم كله متجه إلى الطاقات النظيفة”.

وحول تخصيص نسبة من المبيعات للشركة القابضة إن وُجدت، أضاف «عون»؛ “هذا الأمر يُعمل به حسب التشريعات فإذا كان تم الإتفاق ما بين الدولة والمؤسسة ووزارة النفط على هذا المخطط بالإمكان عمله”.

وأوضح أن “تطوير وتحسين الإجراءات من المفترض أن يُعمل به باستمرار من قبل الدولة”.