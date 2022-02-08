وزارة الداخلية: ضبط قاتل شقيقه في مدينة تيجي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخص متهم بقتل شقيقه في مدينة تيجي.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مديرية أمن باطن الجبل تلقت بلاغا من نقطة شرطة مستشفى تيجي العام بشأن دخول مواطن يدعى “ع،م،ب”مقيم بمدينة تيجي ويبلغ من العمر 25 عاماً توفي نتيجة إصابته بعيار ناري يوم أمس الإثنين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الدوريات الأمنية التابعة للمديرية توجهت لنقطة شرطة المستشفى لمعرفة أسباب الوفاة وتبين أنه تعرض لإطلاق ناري من شقيقه ويدعى “ع،م،ب” مقيم بمدينة تيجي ويبلغ من العمر 40 عاماً.

ولفتت وزارة الداخلية إلى فتح محضر جمع استدلالات عن الواقعة وقيام الدوريات بضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.