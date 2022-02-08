مندوب ليبيا لدى اليونسكو يبحث مع رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس أوجه التعاون

العنوان – باريس

بحث السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو صالح رجب عبدالله مع رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس ناجي أبي عاصي أوجه التعاون بين بعثة الجامعة العربية في باريس والمجموعة العربية بمنظمة اليونسكو .

وأشار عبدالله خلال الاجتماع أمس الإثنين في مقر المندوبية الليبية باليونسكو إلى أهمية دور الجامعة العربية في تشجيع الدول العربية على العمل المشترك في تسجيل وترشيح مواقع عربية على قائمة التراث العالمي.

وأوضح المندوب الليبي أن هذا العمل يتم من خلال الاتفاقيات المشتركة بين هذه الدول ودور الجامعة العربية في تسهيل هذه الإجراءات.

وأكد على استعداد بعثة جامعة الدول العربية لتقديم الدعم والاستشارة في كل ما من شأنه تعزيز عمل المجموعة العربية بالمنظمة.

وشدد أبوعاصي على ضرورة تنسيق الجهود العربية والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة في النهوض بقطاعات الثقافة والتعليم والاتصالات في البلدان العربية.