طقس ليبيا على موعد مع أمطار متفرقة ورياح نشطة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من يوم الاثنين.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الأجواء تكون معتدلة هذا اليوم ويكون الطقس متقلبًا، باردًا نسبيًا، يوم الغد على مناطق الشمال مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي.

وجاءت بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة– جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، واحتمال تكون الضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبيًا مساء يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (17- 22) مْ وتسجل انخفاضًا اعتبارًا من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: تتكاثر السحب يوم الغد مع فرصة هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، و احتمال تكون ضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على غالبية مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (17- 23) مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 25)مْ ،وتسجل انخفاضًا يوم الأربعاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 25) مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الأربعاء.

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