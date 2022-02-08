بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس متقلب وبارد على مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي، ويشمل انخفاض الحرارة يوم الغد معظم مناطق البلاد.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: مغيمة يتخللها سقوط أمطار خفيفة من حين إلى أخر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13-17) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر يصبحها خلايا من السحب الرعدية واحتمال هبوط حبات البرد.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى( 60) كم/الساعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12-14) مْ، ولاتتجاوز (9) على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 -22 )مْ، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25) مْ، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد..

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة( 18:45).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:56).