القماطي: بداية موفقة لفتحي باشا آغا .. خصيصًا في ملف مصالحة الوطنية

وصف الناشط الحقوقي حسام القماطي، خطاب باشا آغا الذي ألقاه، بعد تقديمه أوراق ترشحه لرئاسة الحكومة لمجلس النواب في طبرق، بـ” الموفق”.

القماطي و في تغريدة له على “تويتر”: قال “بداية موفقة لفتحي باشا آغا بخطاب موفق خصيصًا في ملف الفساد و ملف مصالحة الوطنية”، مردفًا “أرجو أن تكون الكلمات مطابقة للأفعال”.

وتابع، “سوف ندعم هذه الحكومة في الخير وسوف نقف ضدها في غير ذلك”.

وأوضح القماطي، يبقى الهدف الحقيقي والأساسي هو الانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في أسرع وقت ممكن ودستور دائم.