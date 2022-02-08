الهنقاري: الدبيبة لن يتأخر في التسليم وبدون تحدي

رأى محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، لن يتأخر في التسليم وبدون تحدي، على حد قوله.

وقال الهنقاري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اختيار البرلمان لحكومة جديدة أصبح أمر واقع ومجلس الدولة ذاهب إلى الموافقة بعد مشاركته في خارطة الطريق التي أقرها البرلمان وهذا يحدث لأول مرة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الفوز بمنصب رئيس الحكومة فتحي باشاغا بدون منازع. والمطب الاكبر أمام باشاغا هو اختيار الوزراء والنواب الثلاثة من الشرق والجنوب والغرب الذي يحتاج إلى 120 صوتا لمنح الثقة من أعضاء البرلمان، ورئيس الحكومة الحالية الدبيبة لن يتأخر في التسليم وبدون تحدي”، وفقا لوصفه.