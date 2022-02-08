كشلاف: ما يحدث بين مجلسي النواب والدولة هو محاولة لتقاسم السلطة عبر تشكيل حكومة جديدة

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية سالم كشلاف إن ما يحدث بين مجلسي النواب والدولة هو محاولة لتقاسم السلطة عبر تشكيل حكومة جديدة لإطالة أمد بقائهما في السلطة، وإزاحة مسألة إجراء الانتخابات بمواعيد لن يجري الالتزام بها كالعادة مستقبلًا.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، رأى أن ما تتحدث عنه لجنة خارطة الطريق من توافق المجلسين حول المسار الدستوري، هو محاولة لإيهام الرأي العام أن المشكلة تكمن في معالجة المسار الدستوري الذي شارك الطرفان في تعطيله وإفشاله باتفاقهما على منع عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.

وأضاف: “يريد المجلسان الآن تشكيل جسم موازٍ، وهي لجنة مختلطة تتولى تعديل مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وهذا خرق واضح للإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي”.

وأكد أن الهيئة التأسيسية لم تشارك أو توافق أو تتوافق مع المجلسين في خارطتهما للطريق، عكس ما يدّعيه بعض أعضاء لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب.

كشلاف أشار إلى أن لجنةُ التواصل بالهيئة التأسيسية أكدت للجنة خارطة الطريق النيابية، ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري واستكماله عبر عرض مشروع الدستور المنجز على الاستفتاء العام.

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