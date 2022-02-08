لم يقع في بئر، بل في قبضة خاطفين.. حملة لإنقاذ الطفل الليبي “مصطفى”

لا تزال الأصوات تتعالى للمطالبة بالتضامن مع الطفل مصطفى البركولي السحيري، من مدينة سبها، والذي لا يزال محتجزًا بين براثن عصابة للخطف والابتزاز منذ أشهر، لا سيما بعد أن كان التعاطف مع الطفل المغربي “ريان” سببًا في سرعة التحرك لمحاولة إنقاذه.

وعلى الرغم من أن الطفل “مصطفى” لم يقع في بئر بل في قبضة عصابة تمتهن الخطف، وأنه يعاني من التهديد المستمر بإنهاء حياته، إلا أن التعاطف معه لم يصل إلى المستوى المأمول حتى الآن.

وكانت العصابة التي اختطفت “مصطفى” قد طالبت بالحصول على فدية، مهددة بإنهاء حياته في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب، بينما يعجز ذوو الطفل “مصطفى” عن توفير هذه الفدية.

وناشد ذوو “مصطفى” الجهات المختصة بذل مزيد من الجهود لفك لغز اختطاف ابنهم.

ويسعى ناشطون لاستغلال التعاطف مع “ريان” لرفع مستوى التضامن مع قضية الطفل الليبي مصطفى، والمساهمة في عودته لأهله بعد طول انتظار.

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