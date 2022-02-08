 «ابوزريبة»: نبذ الخلاف وطي صفحات الماضي أهم أساسيات النهوض بالوطن 

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي ابو زريبة، أن “نبذ الخلاف وطي صفحات الماضي من أهم أساسيات النهوض بالوطن والحفاظ عليه”.

وقال «ابوزريبة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “الوطن أغلى ما نملك؛ جملة لطالما سمعنا هذه كثيرا والتي تحمل في طياتها معاني كثيرة، فنبذ الخلاف وطي صفحات الماضي الأليم من أهم الأساسيات للنهوض بالوطن والحفاظ عليه”.

وتابع؛ ” فالوطن أغلى من الوالد والولد، الوطن أغلى من الروح والدم تعلموا وعلموا أبنائكم حب الوطن وتبجيله، فالوطن هو الشجرة وافرة الظلال، والحضن الكبير الذي يضمّ أبناءه كما لو كان أمًا حنونًا”.

وأردف أن الوطن؛ “هو الملاذ الآمن ومكان الشعور بالاستقرار والأمان والطمأنينة مهما كنت الظروف فيه قاسية، يظلّ الوطن من أجمل النعم التي يمنحها الله للناس حتى يشعروا بأنّ لهم كيانًا يضمهم”، معقبًا؛ “حفظ الله لنا بلادنا ودام لنا الأمن والاستقرار والازدهار”.