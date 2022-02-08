بوجناح يبحث مع شكشك والمبروك الوضع العام لملف الأورام والعلاج في الداخل والخارج

ليبيا – اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أمس الإثنين مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير المالية خالد المبروك، لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بوزارة الصحة.

الحضور ناقشوا الوضع العام لملف الأورام والعلاج في الداخل والخارج، وملف جائحة كورونا وسبل تعجيل الإجراءات لمعالجة قطاع الصحة ومشاكل العلاج في الخارج والامور المالية المتعلقة بها.

وقدم الحضور خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا يوضح نبذة عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وبرنامج زراعة الأعضاء والنخاع العظمي في ليبيا، وخطط واستراتيجيات العمل للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان وآلية تنفيذها.

وفي السياق ذاته، قدم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مقترح لتطوير معامل علم الأمراض ومراكز الأشعة العلاجية في كافة مناطق ليبيا، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسهيل الإجراءات لمرضى الأورام في الخارج، والاستفادة من البرنامج الصحي في الخارج، وتخصيص لجنة من المراكز لبحث مشاكل العلاج في الخارج وتوفير الأدوية للمرضى ومتابعة المستجدات بخصوصها.

كما أوصى بوجناح بضرورة تدريب المتخصصين للقيام بحملات التوعية في الفترة القادمة وإقامة البرامج التدريبية لعناصر المهن الطبية والطبية المساعدة لتحسين وتطوير الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.

وحضر الاجتماع كل من: مديري الإدارات بوزارتي الصحة والمالية، ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير مركز أورام طرابلس، ولجان العطاء بوزارة الصحة.

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