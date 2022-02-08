«المريمي»: يجب على الدبيبة تسليم الحكومة بعيدًا عن خلق صراعات فليبيا لا تحتمل

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن “مجلس النواب يرى اختيار رئيس حكومة جديد يصلح لهذه المرحلة”.

وقال «المريمي» في تصريح صحفي، إن “خارطة الطريق تم عرضها أمس الإثنين على مجلس اليوم وتم التصويت عليها”.

وتابع؛ “الانتخابات ستجرى بعد 14 شهرًا وفقا لخارطة الطريق وهناك تعديل في الإعلان الدستوري سيتم التوافق فيه مع مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة”.

وأردف؛ «المريمي» أن “خارطة الطريق فيها توافق كبير بين المكونات السياسية في ليبيا بعد جهد كبير بذلته لجنة خارطة البرلمانية”.

وأشار إلى أن “إجراء الانتخابات بعد 14 شهرًا جاء بعد تنسيق لجنة خارطة الطريق مع جميع المكونات السياسية ومفوضية الانتخابات”.

وأكمل؛ «المريمي» أن “الإعلان الدستوري مهم جدا ويتعلق بالعملية الانتخابية بالدرجة الأولى لتحديد الوقت المناسب لإجرائها بالتنسيق بين مجلسي النواب والدولة”.

وأضاف أن “مجلس النواب شرع في انتخاب رئيس للحكومة واستمع إلى الخطط التي سيقوم بها المرشح ويوم الخميس القادم سيتم الاختيار”.

وعقب «المريمي»، أن “أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة ستذهب قبل يوم الخميس إلى مجلس الدولة للتزكية”.

وقال إن “هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة في تشكيل الحكومة والإعلان الدستوري ومسودة الدستور والمصالحة الوطنية”، مردفًا أن “مجلس النواب قرر التصويت على رئيس الحكومة يوم الخميس لإتاحة الفرصة أمام مجلس الدولة”.

وأكد «المريمي» أن “الإعلان الدستوري سيكون منتهي الصياغة بين المجلسين ويتم اعتماده من مجلس النواب تزامنًا مع اعتماد التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة”، مضيفًا أن “عقيلة صالح أعطى تعليماته للجنة خارطة الطريق بالإسراع في الاتصال بمجلس الدولة للاتفاق على نقاط الإعلان الدستوري لتتزامن مع إعطاء الثقة للحكومة”.

وواصل؛ أن “صالح كان واضحًا وأكد أمام النواب على أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات وليس من الضروري أن تتم في 14 شهرًا”، مردفُا “كلما كانت الفترة الانتقالية المُقبلة أقل كلما كان أفضل لإزالة كل العراقية والصعاب لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب جديد”.

وأوضح «المريمي» أن “مجلس الدولة لم يعترض على تغيير رئيس الحكومة لكنه ينادي بالمسارات المتعلقة بذلك”، مستطردًا “الدبيبة ليس لديه ما يقول لأنه مدته انتهت في 24 ديسمبر من خلال قرار صادر وواضح عندما منح مجلس النواب الثقة لحكومته”.

وختم مبينًا أنه يجب على “الدبيبة أن يُسلم الحكومة بعيدًا عن خلق الصراعات والمشاكل لأن ليبيا لا تحتمل”.