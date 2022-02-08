أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الثلاثاء

لازالت قيمة الدينار الليبي في تحسن امام الدولار الامريكي وانخفاض لقيمته امام اليورو والجنيه الاسترليني في السوق الموازية اليوم

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي من داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الثلاثاء 8 – 2 – 2022

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.89 دينار ليبي

1 يورو = 5.48 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 6.52 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.60 دينار تونسي ( في بن قردان )

حوالات دبي = 4.895 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء فتعتبر مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 4.5828 دينار ليبي

اليورو : 5.2331 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 6.1974 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 4.9533 دينار ليبي

100 ين ياباني = 3.97 دينار ليبي

الريال السعودي = 1.2215 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 1.2477 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.5981 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4914 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.3371 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.7203 دينار ليبي