المنفي: المشكلة الآن قانونية ودستورية.. ويجب إجراء انتخابات في أقرب وقت

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب أجل، مضيفًا أن المجلس الرئاسي يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقائه، صباح الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، الذي أطلعه على أجندة أعمال القمة الأفريقية الأوروبية المقبلة ببروكسل، كما استعرض اللقاء الملفات المشتركة الليبية – الأوروبية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي للسفير الأوروبي، أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، مشددًا على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين، واتفاق جنيف.

وكشف استمرار المجلس في وضع إطار عام وعملي، من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، مشيرًا إلى تعامل المجلس في ملف إخراج المرتزقة مع بعض الدول كشركاء، ويرفض أي تدخل أجنبي أيًا كان نوعه.

وعن ملف الهجرة غير الشرعية، اعتبر أنه ملف مشترك، وليس ملفًا محليًا فقط، فليبيا هي بوابة أفريقيا للأوروبيين، وهي بوابة أوروبا للأفارقة.