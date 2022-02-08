ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن ما حصل من توافق بين مجلسي النواب والدولة رسالة إيجابية للداخل والخارج.

الحصادي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين، أضاف أن التوافق الحقيقي بين المجلسين هو أقصر مسافة لإنهاء العديد من المشاكل، وعلى رأسها التدخل الخارجي السلبي.

وأكد أن التوافق سيمهد الطريق إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، ويعجل بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأشار الحصادي إلى أن المهم هو التوافق الحقيقي والالتزام به من كلا الطرفين، وعدم النكوص عنه.