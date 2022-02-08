المنصوري: هيئة الدستور لن تستجيب لـ “المسخ التشريعي” الذي يجريه البرلمان

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن مصلحة مجلس النواب ومجلس الدولة في التمسك بالسلطة تقتضي بالضرورة التضحية بالاستفتاء على مشروع الدستور وخلق مسارات جديدة لإطالة أمد النواب والأعلى للدولة والفترة الانتقالية.

وقال «المنصوري» في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إن “الهيئة التأسيسية أنجزت مهامها في عام 2017 وسلمت مشروع الدستور لمجلس النواب”.

وأردف أنها “لن تستجيب لما وصفه بالـ«مسخ التشريعي» الذي يجريه مجلس النواب، كما أنها أبلغت لجنة خارطة الطريق التي شكلها النواب بأنها متسمكة باستكمال المسار الدستوري وفق النصوص الحاكمة في الإعلان الدستوري”.

وأوضح «المنصوري» أن “التعديلات والتغييرات التشريعية التي اقترحها مجلس النواب لا تخرج عن كونها اقتسام للسلطة مع المجلس الأعلى للدولة”.