“مكافحة الأمراض” يسجل 3,326 إصابة و 7 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 3,326 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 10,954 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 634؛ فقد سُجّل شفاء 2,910 حالات،إلى جانب تسجيل سبع حالات وفاة على مستوى البلاد، خمس منها بالمنطقة الغربية، وحالتان بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 30.3%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 456,276، منها 45,605 حالة نشطة من بينها 128 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 404,584 حالة، ووفاة 6,087 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,072,612 شخصا، و1,026,266 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 34,823 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,133,701 جرعة.

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