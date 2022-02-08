دغيم يصف قرار اعتماد محضر اتفاق مجلسي النواب والدولة لخارطة الطريق الجديدة بالحكيم

وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم قرار المجلس القاضي باعتماد محضر اتفاق مجلسي النواب والدولة لخارطة الطريق الجديدة التي تنتهي بدستور توافقي ومرحلة دائمة بالحكيم.

وأوضح دغيم أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز التوافق الوطني وفق مرجعية الاتفاق السياسي، داعيا مجلس الدولة للاستجابة والتعاون لطي صفحة الماضي وفق الآجال الزمنية المحددة بقرار البرلمان، والاتفاق على صيغة التعديل الدستوري الــ12 وتنفيذ بقية المسارات دون تعطيل، مؤكدا أن نصاب الثلثين للجلسة متوفر.

مثمنا موقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتقديمه المصلحة العامة على رأيه الشخصي الذي أعلنه حول هذا الموضوع.

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