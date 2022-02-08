سيف النصر يقترح نص قانون الأمن الداخلي على احترام حقوق الإنسان

اقترح عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، أن تضاف مادة في مشروع قانون الأمن الداخلي تنص على احترام أفراد الجهاز لحقوق الإنسان.

وقال سيف النصر خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية سيئة السمعة ممكن أن تثير الغضب الشعبي وتتسبب في إسقاط النظام، مضيفًا أن الجهاز لا بُد أن يكون صارمًا؛ لكن في نفس الوقت دون انتهاك لحقوق المواطنين.

وحض على ضرورة أن يراعى مشروع القانون ضبط مصطلحاته حتى لا تتداخل وظيفة جهاز الأمن الداخلي مع الأجهزة الأخرى.