الخطابي: سيتم التصويت على التعديل الدستوري في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

أكد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، أنه سيتم التصويت على التعديل الدستوري في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي تحدد فيما بعد.

وقال الخطابي، في تصريحات صحفية له: “ليبيا تمر الآن بمرحلة أكثر إيجابية ومن الممكن أن نرى العديد من التوافقات في المستقبل بشأن القاعدة الدستورية والمناصب السيادية”.

وأضاف “نرى تقاربا كبيرا في هذه المرحلة بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، فأعضاء مجلس الدولة لديهم بعض الاعتراضات على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري ولجنة خارطة الطريق تناقشها”.

وتابع “النقاط الأبرز التي تم الاعتراض عليها كانت في عضوية لجنة خارطة الطريق، وكثير من النواب يرون أهمية اشتراك البرلمان والدولة في العضوية بالإضافة إلى عدد من الخبراء من خارج المجلسين”.

واستطرد “الاتفاق الأخير بين لجنة خارطة الطريق ومجلس الدولة أكد أنه لابد من حصول المترشحين على تزكية من مجلس النواب والدولة”.