وزارة التعليم: استئناف الدراسة بداية الأسبوع القادم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن الدراسة ستنطلق بداية الأسبوع القادم، يوم السبت الموافق 12 فبراير الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” انخفاض مستوى الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، حيث أصبح الوضع مطمئنا أكثر.

وبينت الوزارة أن أغلب العناوين من الكتاب المدرسي توفرت، ويجري العمل على توزيعها على المدارس كما سيتم استئناف الامتحانات للطلبة الذين لم يمتحنوا بسبب قرار إغلاق المدارس فور عودة الدراسة.

وبموجب الاتفاق بين وزارة التعليم ومركز مكافحة الأمراض، سيبدأ تطعيم الطلبة في المدارس بعد انتظام الدراسة