الدبيبة يبحث مع وزير التخطيط الإجراءات النهائية لإطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة، الإجراءات النهائية لإطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان اليوم، أن لوحة المعلومات الإلكترونية يستطيع من خلالها المواطن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بميزانية التنمية للعام 2021.

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وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء الذي عُقِد ظهر اليوم بديوان رئاسة الوزراء، أن هذه الخطوة تعتبر الأولى في ليبيا، و«تعد إحدى خطوات الشفافية في توضيح المشروعات وتفاصيلها والبلديات المستفيدة» من البرامج وكذلك المشروعات المركزية.

ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد تسليم النسخة الأولى من كتيب وزارة التخطيط الخاص بنشرة الحسابات القومية، في الفترة من 2006 إلى 2019، والذي لم يصدر منذ عشرين سنة، وسيتم تعميمه على كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.