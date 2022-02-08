الحر: التوافق حول خارطة الطريق بين مجلسي النواب والدولة يحد من التدخلات الخارجية

العنوان – طرابلس

قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، إن التوافق حول خارطة الطريق بين مجلسي النواب والدولة يحد من التدخلات الخارجية.

وأضاف الحر في تصريحات صحفية أن هذا التوافق يعزز من بسط سيادة الدولة ويقلل من النفوذ الأجنبي إلى حد ما .

وأوضح أمين المنظمة أن مجلسي النواب والدولة أمام فرصة لصناعة توافق حقيقي للم شمل البلاد.

وذكر أن التوافق حول خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها يلقى دعما مجتمعيًا يتجاوز القوى السياسية الفاعلة.

وبين أن ما يعزز من تفاقم الوضع الفوضوي القائم هو استمرار إعطاء المزايا لأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة.

وأكد الحر أن أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة حريصون على استمرار المكاسب التي يتمتعون بها بغض النظر عن مصلحة الدولة.

ولفت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحولت لأداة من أدوات إدارة الصراع والمناكفة السياسية قبيل 24 ديسمبر الماضي.