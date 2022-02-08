المرصد السوري: 150 مرتزقًا يتوجهون إلى ليبيا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر خاصة قولها إن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين توجهت إلى ليبيا.

وأضاف المرصد أن الدفعة المكونة من نحو 150 مرتزقًا غالبيتهم من لواء محمد الفاتح التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، قد وصلت إلى الأراضي الليبية، انطلاقًا من منطقة عفرين شمال غربي حلب، بعد دفع مبالغ مالية لقادتهم؛ من أجل السماح لهم بالتوجه إلى ليبيا.

وكان المرصد قد تحدث، قبل أيام، عن استمرار لعمليات تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرًا إلى عودة نحو 250 مرتزقًا سوريًا ينتمون إلى ما يعرف بـ”الجيش الوطني” إلى الأراضي التركية، بعد أن مكثوا في ليبيا لأشهر طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية