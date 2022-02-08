حملة تطعيمات انطلقت في كل مراكز تطعيم كورونا في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، اليوم الثلاثاء. إن حملة تطعيمات انطلقت في كل مراكز تطعيم كورونا في ليبيا.

وأضاف سميو في تصريحات صحفية أن الحملة تنتهي يوم 17 فبراير، بعد 10 أيام من انطلاقها.

وأكد أن نسبة الإقبال على التطعيم تتراوح بين 5 و20 ألف مطعّم في اليوم، متوقعًا أن تشهد زيادة بعد بدء الحملة المسائية.

وأوضح مدير الإدارة أن الحملة عبارة عن استمرار مراكز التطعيم فتح أبوابها إلى الساعة 6:00 مساء.

وأشار سميو إلى أن التطعيمات متواصلة بالنوعين الموجودين الفايزر والسينوفارم

وأفاد أن الفيروس منتشر انتشارا سريعا في كل مدن ليبيا حتى لدى الأطفال، وحالات الوفيات تتراوح بين 5 و20 وفاة في كل مناطق ليبيا يوميا.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح. قال الجمعة. إن هناك زيادة في الانتشار واضحة لـ”كورونا” في آخر ثلاث أسابيع.

وأضاف السايح :”تقريبا أغلب البلاد في المستوى الوبائي الثالث، مع استقرار في حالات الوفاة والعناية الفائقة”.

وأكد أن موجة رابعة سريعة. وقال :”أيضا نشهد زيادة في عدد المطعمين في البلاد ولزيادة هذه النسبة نبدأ يوم الثلاثاء القادم في حملة تحت إسم معاكم للستة”.