بعثة الاتحاد الأوروبي: التقينا بمجموعة ملهمة من أعضاء المجتمع المدني الليبي

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن زيارتها إلى مدينة بنغازي تخللت عدة جولات للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأعربت البعثة، في بيان لها، عن سرورها بزيارة حاضنة الأعمال والتطوير حيث يعمل الفريق على مساعدة رواد الأعمال الشباب على تحويل الأفكار التجارية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

وأضافت أن فريق البعثة التقى خلال الزيارة، شبابا ليبيا ذي شغف وإبداع مثير للإعجاب، معقبة “نحن فخورون بالنتائج التي تم تحقيقها كنتيجة لهذا الدعم بالشراكة مع تطوير وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي”.

وتابعت “التقت البعثة بمجموعة ملهمة من أعضاء المجتمع المدني الليبي من المدافعين الرئيسيين عن مصالح مجتمعاتهم، ونتمنى أن يلعب هؤلاء الشباب دورا في استقرار البلاد والتخطيط لمستقبل دولة مدنية مستقلة”.

واختتمت معبرة عن سعادتها بالزيارة، قائلة، “سعيدين بزيارة مناطق مختلفة من ليبيا ونشكر مضيفينا على كرم الضيافة والمساهمة في إنجاح هذه الزيارة المميزة”.