روسيا تدعو إلى الحفاظ على الأصول المجمدة في ليبيا

دعا النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن دميتري بوليانسكي، إلى الحفاظ على الأصول المجمدة في ليبيا؛ كي تستفيد منها الأجيال القادمة عقب انتهاء الأزمة.

وأضاف بوليانسكي، في كلمة له خلال مناقشة مجلس الأمن حول الجوانب الإنسانية للعقوبات أنه من غير الإنساني أن يضطر من لا يُشكلون خطرًا أمنيًا إلى إضاعة الوقت في انتظار الإذن بالسفر للخارج، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات قد تضر بمصداقية المجلس.

وانتقد بوليانسكي تطبيق التدابير القسرية الانفرادية من قبل بعض الدول وجمعياتها، معتبرًا أنها تثير القلق بشكل متزايد، كما أنها تعدّ تدخلاً في صلاحيات المجلس وتعيق حفظ السلام.

وفسّر بوليانسكي استخدام مثل هذه القيود على أنها انتهاك لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية، وأن الاتجاه نحو الاستخدام المتزايد للجزاءات الانفرادية يقوّض قواعد ومؤسسات القانون الدولي.

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