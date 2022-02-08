وفد أممي يزور أوجلة

زار مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا جستن برادلي والوفد المرافق مجلس بلدي أوجلة؛ للاطلاع على الوضع العام في المدينة، حيث عقد الوفد اجتماعا في ديوان المجلس ضم نشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني ومسؤولي بعض القطاعات التعليمية والمرافق الصحية والخدمية في المدينة.

كما جرى التأكيد على حاجة البلديات للدعم الأممي والاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لعمل المنظمات الدولية في المدينة، وتم شرح الهموم والمشاكل والاحتياجات الإنسانية لكل قطاع فيها، كما زار الوفد عددا من المرافق للاطلاع على سير العمل فيها وسبل دعمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا