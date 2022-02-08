ضبط قاتل شقيقه في تيجي – أخبار ليبيا 24

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كشفت وزارة الداخلية. أن الأجهزة الأمنية في منطقة تيجي تمكنت أمس الإثنين من القبض على شخص متورط في قتل شقيقه بعيار ناري.

وأضافت الوزارة أن بلاغًا ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى تيجي العام لمديرية أمن باطن الجبل بشأن وصول مواطن متوفي إلى المستشفى.

وأوضحت وزارة الداخلية أن “ع،م،ب” مقيم بمدينة تيجي ويبلغ من العمر 25 عاماً وصل متوفيًا نتيجة إصابته بعيار ناري صباح يوم الإثنين.

وأكدت أنه على الفور توجهت الدوريات الأمنية التابعة للمديرية لنقطة شرطة المستشفى لمعرفة الأسباب.

وأفادت الوزارة أنه تبين بأنه تعرض لإطلاق ناري من شقيقه ويدعى “ع،م،ب” مقيم بمدينة تيجي ويبلغ من العمر 40 عاماً.

وأشارت إلى أنه تم فتح محضر جمع إستدلالات عن الواقعة وقامت الدوريات بضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.