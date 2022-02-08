المنفي لـ«سفير الاتحاد الأوروبي»: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “خوسيه ساباديل” الذي أطلع رئيس المجلس الرئاسي على أجندة أعمال القمة الإفريقية الأوروبية القادمة ببروكسل، كما استعرض اللقاء الملفات المشتركة الليبية – الأوروبية.

وأكد المنفي، لسفير الاتحاد الأوروبي، أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وأضاف المنفي:” أن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال”، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يسعي لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت”.

وشدد المنفي على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين، واتفاق جنيف”، كاشفاً استمرار المجلس الرئاسي في وضع إطار عام وعملي، من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، مشيراً إلى تعامل المجلس في ملف إخراج المرتزقة مع بعض الدول كشركاء، ويرفض أي تدخل أجنبي أي كان نوعه.

وعن ملف الهجرة، اعتبر المنفي، أن ليبيا ملف مشترك، وهو ليس ملف محلي فقط، فليبيا هي بوابة إفريقيا للأوروبيين، وهي بوابة أوروبا للأفارقة.