الرئاسي يبحث مع الحكومة أوضاع السجون وحقوق السجناء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2022

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، ووزيرة العدل، حليمة إبراهيم البوسيفي، أوضاع السجون وحقوق السجناء.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة، بالإضافة إلى بحث أوضاع السجون وحقوق السجناء، والعمل على حل إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء، ووضعها في أولويات التعامل مع هذا الملف، في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيداً لقيم العدالة، للمضي قدماً بالبلاد في طريق السلام والاستقرار.