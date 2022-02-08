“النواب” يعيد مشروع قانون الأمن الداخلي إلى اللجان المختصة لتعديله

بحث مجلس النواب، في جلسته الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة طبرق؛ مشروع قانون الأمن الداخلي.

وقرر المجلس، خلال جلسته التي ترأسها عقيلة صالح وحضرها النائبان الأول فوزي النويري والثاني أحميد حومه؛ إعادة مشروع القانون للجنة التشريعية ولجنة الداخلية لدراسته وتعديله.

وعلّق المجلس جلسة اليوم إلى غد الأربعاء وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وكان مجلس النواب قد صوّت، خلال جلسة الأمس، بالإجماع على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق والذي نصت مادته الأولى على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المُشكّلة من قبل المجلس بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

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