عودة أزمة الوقود في سرت وغالون البنزين يصل لـ20 دينارا بالسوق السوداء

عادت أزمة نقص الوقود بكافة محطات بيع البنزين في مدينة سرت وضواحيها، بسبب انخفاض الكميات الموردة من مستودع شركة البريقة لتسويق النفط بمصراتة.

وقالت مصادر بمكتب شركة البريقة لتسويق النفط في سرت إلى «بوابة الوسط»، إن شحنات الوقود القادمة للمدينة يوميًّا، لا تتخطى ستًّا فقط حاليًا، وهو ما تسبب في نقص للبنزين بجميع المحطات بالمدينة وضواحيها، مما سبب ازدحامًا كبيرًا، وعادت طوابير السيارات المصطفة أمام المحطات، للتزود بالبنزين فيما أُغلق عدد من المحطات.

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وينتشر في منطقة سرت 21 محطة وقود تتبع أربع شركات نفطية، هى «الراحلة» و«ليبيا نفط» و«الشرارة» و«خدمات الطرق السريعة»، إضافة إلى سبع محطات جديدة ستفتح قريبًا.

وذكرت مصادر متطابقة من سكان سرت، أن الوقود يباع حاليًا من قبل السماسرة بالسوق السوداء، بسعر عشرين دينارًا للغالون عشرين لترًا، بدلًا عن ثلاثة دنانير سعرها بالمحطة.