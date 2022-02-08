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“حشيش بوتين” يثير جدلاً في ليبيا.. ما القصة؟

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف جهاز مكافحة المخدرات، عن ضبط 300 رزمة من مادة الحشيش، تحمل كل منها صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اللافت في الواقعة أن صور “بوتين” مرتديًا بزة رسمية سوداء كانت مصاحبة لكل رزمة من هذه الرزم التي تزن كل منها ربع كيلوغرامًا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل.

ووفق وكالة “فرانس برس”، قال مسؤول في جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: تم اكتشاف 323 رزمة، في مدينة المرج، دون تحديد مصدر الشحنة.

وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرزم من الحشيش وقد رصت فوق بعضها البعض، وعلى كل منها صورة للرئيس الروسي.

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قناة 218 الليبية

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