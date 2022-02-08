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رئيس المجلس الرئاسي يبحث من السيد القطراني ووزير العدل الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 08 فبراير 2022 (وال)- ناقش رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء السيد حسين القطراني، ووزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم البوسيفي، عددًا من الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة.
كما تم خلال الاجتماع بحث أوضاع السجون وحقوق السجناء، والعمل على حل إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء، ووضعها في أولويات التعامل مع هذا الملف في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيداً لقيم العدالة، للمضيء قدماً بالبلاد في طريق السلام والاستقرار. (وال) ح س/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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