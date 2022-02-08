المشكلة القائمة بشأن الانتخابات قانونية ودستورية

أخبار ليبيا24

رأى، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المشكلة القائمة الآن بشأن الانتخابات هي قانونية ودستورية، مطالبا بمعالجتها في أقرب وقت.

وقال المنفي، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إن المجلس الرئاسي يسعي لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت.

وأضاف “أن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال”.

وذكر المجلس الرئاسي، أن المنفي المنفي، على “أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين واتفاق جنيف”.

وذكر أن المنفي أكد لسفير الاتحاد الأوروبي، أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات. ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

إخراج المرتزقة

وقال المجلس الرئاسي، إن المنفي أكد لسفير الاتحاد الأوروبي استمرار المجلس الرئاسي في وضع إطار عام وعملي. من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا.

وأضاف أن المنفي قال “إن المجلس الرئاسي في ملف إخراج المرتزقة مع بعض الدول كشركاء، ويرفض أي تدخل أجنبي أي كان نوعه”.

وقال المجلس الرئاسي، إن سفير الاتحاد الأوروبي أطلع المنفي على أجندة أعمال القمة الإفريقية الأوروبية القادمة في بروكسل.