البرهان يتسلم أوراق اعتماد فوزي بومريز سفيرا لليبيا بالسودان

تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد كل السفير الليبي كسفير معتمد لليبيا لدى السودان.

وأكد فوزي بومريز، سفير ليبيا لدى السودان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، حرصه على العمل على تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين ومن أجل مصلحة شعبيهما.

وأعرب عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في السودان وأن يتم الاتفاق على وفاق وطني يجمع الإخوة السودانيين ويرضى جميع الأطراف وينهي الأزمة السياسية بالبلاد.