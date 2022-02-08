وفد ألماني يبحث تفعيل المشروعات المتوقفة في ليبيا

ناقش وفد ألماني تفعيل المشروعات المتوقفة في ليبيا والاستفادة من المشاريع القائمة، في سبيل الاتفاق على مشروعات جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، مع وفد من الغرفة العربية الألمانية، وبعض ممثلي الشركات العربية الألمانية، لمناقشة التعاون المشترك بين الشركات الليبية، والشركات الألمانية الاستثمارية.

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وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة، عددًا من المشاريع المتوقفة، وكيفية تفعيلها والاستفادة من المشاريع القائمة، إضافة إلى استعراض آلية دخول الشركات الألمانية السوق الليبية وتوفيرها كافة الخدمات والإمكانات المتطورة.

حضر اللقاء مدير شركة (Karl kolb GmbH& Co. KG.)، مايكل فرنتسل، وعن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فلوريان أميريلر، ورئيس قسم التعاون الدولي بالهيئة أحمد الصالحين، وفق بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك».

وفي 7 سبتمبر الماضي، أكد السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، استعداد المؤسسات والشركات الألمانية لدخول السوق الليبية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار، ودعم قطاعات الصحة والتعليم.

وناقش السفير في لقاء آنذاك مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

جانب من لقاء جمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار جمال اللموشي، مع وفد من الغرفة العربية الألمانية (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار جمال اللموشي، مع وفد من الغرفة العربية الألمانية (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار جمال اللموشي، مع وفد من الغرفة العربية الألمانية (صفحة الهيئة على فيسبوك)