دغيم يدعو مجلس الدولة للاتفاق على صيغة التعديل الدستوري الـ 12 وتنفيذ بقية المسارات دون تعطيل

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم، اليوم الثلاثاء، بقرار المجلس الذي وصفه بـ “الحكيم” القاضي باعتماد محضر اتفاق مجلسي النواب والدولة لخارطة الطريق الجديدة التي تنتهي بدستور توافقي ومرحلة دائمة.

دغيم، وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن هذه الخطوة هي تعزيز للتوافق الوطني وفق مرجعية الاتفاق السياسي المضمن بموجب الإعلان التعديل الدستوري الـ 11، وكما جاء بنص خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة.

ودعا دغيم مجلس الدولة للاستجابة والتعاون المثمر ولطي صفحة الماضي وفق الآجال الزمنية المحددة بقرار البرلمان والاتفاق على صيغة التعديل الدستوري الـ 12 وتنفيذ بقية المسارات دون تعطيل، مؤكدًا أن نصاب الثلثين للجلسة متوفر.

وثمّن دغيم موقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتقديمه المصلحة العامة على رأيه الشخصي الذي أعلنه منذ أسابيع، مختتمًا: “لقد كان المستشار عقيلة صالح بالموعد”.

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