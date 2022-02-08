وزير الخارجية اليوناني: الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة لا قيمة لها

شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على أن المذكرة الموقعة بين ليبيا وتركيا غير شرعية وباطلة ولا قيمة لها، مؤكدا على الموقف البناء لأثينا فيما يتعلق باستقرار ليبيا.

جاء ذلك، خلال لقاء ديندياس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في العاصمة الإيطالية روما، حيث أطلعته على آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وشكرت ويليامز ديندياس، على عرضه دعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا، وفق ما أورده الحساب الرسمي للمستشارة على منصة تويتر.

وكانت ويليامز قد التقت يوم أمس الإثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث بحثا أهمية التوافق المحلي والدولي في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا.

ووصفت ويليامز لقاءها مع دي مايو بالمثمر، مثمنة دعم روما لجهود الوساطة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا.

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