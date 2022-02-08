ملتقى موظفي المصرف الزراعي يطالب بدعم المصرف ويهدد بالاعتصام لتوحيد إدارته

انعقد الملتقى الثاني لموظفي المصرف الزارعي بقاعة الاجتماعات بمقر المصرف بالغيران، بحضور وكيل وزارة الزراعة ومديري فروع المصرف بالمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية وعدد من مديري الإدارات والموظفين.

وطالب المتحدثون بتوحيد إدارة المصرف والتواصل مع الجهات المختصة من أجل فتح المقاصة وحل المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.

كما أكد البيان على ضرورة تدخل رئيس الحكومة المؤقتة؛ لمعالجة مشاكل المصرف ودعمه وتخصيص ميزانية له وتشكيل لجنة من إدارات الفروع والإدارة العامة؛ للوصول إلى حلول واتخاذ الإجراءات القانونية للدخول في اعتصام مفتوح لحين صدور قرار بتوحيد إدارة المصرف.

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