باشاغا: من الضروري أن تكون الحكومة الجديدة جامعة لكل الليبيين

اعتبر المرشح لرئاسة الحكومة، فتحي باشاغا، أن “ليبيا تمر بمرحلة صعبة تطلب فيها التعاون والتكاتف من الجميع للوصول بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والبناء والإصلاح، ومن ثم الطموح في الانتقال إلى مرحلة التنمية”.

باشاغا، وفي تصريحات نقلتها قناة الشرق للأخبار السعودية، قال: “من الضروري أن تكون الحكومة الجديدة جامعة لكل الليبيين، والتأكيد على مبدأ الشراكة مع الجميع”.

وأضاف: “أن ليبيا الآن في مرحلة صعبة جدا وهذه المرحلة تطلب التعاون من الليبيين والشراكة، وهناك تقارب كبير ومصالحة ليبية والتي لابد من استثمارها واستغلالها وبعث رسائل طمأنة والعمل معا واستكمال مشوار المصالحة”.

وشدد على ضرورة التعاون على كيفية حماية ليبيا، وعودة الأمن والاستقرار واللذين يعدان مهمين جدا لتنفيذ عملية الإصلاح، قائلا: “نطمح في عملية الانتقال إلى التنمية”.