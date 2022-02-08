بن شرادة: توافق مجلسي النواب والدولة سينتج عنه لأول مرة حكومة منبثقة عن حوار ليبي – ليبي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن حكومة الوحدة محددة زمنيًا وفقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار جنيف، في 24 ديسمبر الماضي، وهو الذي فشل فيه الأطراف بإجراء الانتخابات.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “العربي” القطري اليوم الثلاثاء أكد أنه لا يجري تحميل حكومة الوحدة مسؤولية فشل إجراء الانتخابات، معتبرًا أنّ المسؤولية تقع على المستويين المحلي والدولي وأن البعثة الأممية تتحمل المسؤولية في ذلك.

ولفت إلى أنّ الدليل على تحمّل البعثة الأممية لمسؤولية هذا الفشل، هو قدوم المستشارة الخاصة وليامز سريعًا إلى ليبيا لإفشال الانتخابات، حسب قوله.

وفيما يتعلق بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، أوضح أنه لأول مرة سينتج عن ذلك حكومة ناتجة عن حوار ليبي- ليبي، وذلك خلافًا للحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.

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