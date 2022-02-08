مجلة كندية: عين الغرب على النفط الليبي

ذكر تقرير نشر في المجلة الكندية الإلكترونية mcgill international review أن مقتل معمر القذافي، كان إلى حد كبير بسبب التدخل الأجنبي، وليس إلى انتفاضة الشعب، معتبرا أن حلف شمال الأطلسي، وحلفائه الإقليميين كان لهم مصلحة قوية في الإطاحة بالقذافي.

وبحسب التقرير، فإن الغرب وجد في اندلاع الثورة في ليبيا فرصة لإزالة القذافي، بهدف تأمين الوصول للنفط في النهاية، مستدلا بحادثة استخدام الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طائرات مخصصة للمساعدات الإنسانية لنقل المديرين التنفيذيين، من شركات النفط الكبيرة مثل توتال للقاء الجماعات المتمردة وعقد الصفقات.

وأضاف التقرير أن بريطانيا سارت على نفس الطريق، باعترافها بتشكيل “خلية للنفط الليبي”، لوضع إستراتيجية للوصول إلى النفط، فيما حاولت إيطاليا أيضًا تأمين مكانة إيجابية مع القادة الليبيين المحتملين، عبر تمويل المجلس الوطني الانتقالي.

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