لقاء تقابلي بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأممية والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي

بنغازي 08 فبراير 2022 (وال)- عقد ببلدية بنغازي اليوم الثلاثاء، لقاء تقابلي بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأممية والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة ببنغازي؛ جاء في إطار تنسيق الجهود الإنسانية في ليبيا؛ حيث ضم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا ممثلا في كلا من : مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في ليبيا السيد جستن بريدي، ومدير وحدة التنسيق الميداني (أوتشا) في ليبيا السيد إدمور توندلنا، ومن الجانب الليبي ضم رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة السيد سعد العبار، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالهيئة السيدة صالحة الزواوي، ومدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة السيد مروان الحاسي.

وتناول الاجتماع؛ آلية تنسيق الجهود الإنسانية لاستمرارية تقديم المساعدات للأسر المهجرة والنازحة، والمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بمراكز الهجرة.

ونوه مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة لجهود الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية باعتبارها أكبر مؤسسة حكومية متخصصة وقادرة على العمل في مختلف ربوع البلاد، من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف المناطق والبلديات.

من جانبه، نوه رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقديم الدعم اللازم، لرفع المعاناة عن المهاجرين والنازحين من مدنهم.

ودعا العبار إلى استمرا ر تنسيق البرامج من خلال مختلف المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة كلا وفق اختصاصها ومهامها.

وفي الختام؛ عقد الجانبين مؤتمرا صحفيا تمت خلاله الدعوة إلى الاستمرار في تنسيق الجهود والعمل معا وتطوير الخدمات من أجل رفع المعاناة عن الفئات الأشد ضعفًا. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال