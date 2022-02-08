الهيئة الليبية للإغاثة تعقد اجتماعا مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في بنغازي

عقد رئيس الهيئة الليبية للإغاثة سعد العبار ومدير مكتب المنظمات والعلاقات الدولية صالحة الزواوي ومدير إدارة العمليات والبرامح في الهيئة مروان الحاسي اجتماعا مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا جستن برادلي والوفد المرافق له.

وجاء اللقاء بهدف تنسيق الجهود الإنسانية بين الأطراف والسعي لاستمرار تقديم المساعدات للأسر المهجرة والنازحة والمحتجزين في مراكز الهجرة غير الشرعية.

وأثنى الوفد الأممي على جهود الهيئة باعتبارها أكبر مؤسسة حكومية متخصصة وقادرة على العمل في مختلف ربوع البلاد ، والتي أشادت بالدعم الأممي المتواصل في هذا السياق.

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