الزايدي: نتمنى تشكيل حكومة جديدة لا تهتم بتحقيق المصالح الأجنبية

عبر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزايدى، عن تمنياته أن يوفق مجلس النواب في تكليف حكومة جديدة بقدر أقل من التدخل الأجنبي، معتبرا أن ذلك يعد الخطوة الأولى في استعادة الدولة الليبية.

وقال «الزايدي»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏نتمنى أن يوفق مجلس النواب في تكليف حكومة بقدر أقل من التدخل الأجنبي، حكومة تهتم للأزمة الليبية وليس لتحقيق المصالح الأجنبية».

وأضاف «إن ذلك قد يكون الخطوة الأولى لاستعادة الدولة ومن تم استعادة الوطن ، وصولا الى بناء ليبيا جديدة يصنعها الليبيون وحدهم دون تدخل من الخارج».