القبض على «أبو وائل السوري» صاحب هنجر أسلاك كهرباء مسروقة

داهمت قوة أمنية «هنجر» في منطقة الكريمية، يحتوي على خرده وكوابل وأسلاك نحاس مسروقة تخص الشركة العامة للكهرباء، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

نفذت المداهمة دوريات فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الجفارة، وبالتعاون مع البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة، حيث ألقت القبض على صاحب الهنجر، وهو مطلوب لدى مكتب النائب العام، ويدعي «أبو وائل»، سوري الجنسية.

وأفاد البيان بأن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية وفتحت محضرًا بخصوص.

– القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

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وأول أمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على سوري وشقيقه حاولا تقديم رشوة لإحدى الجهات الأمنية التابعة للوزارة مقابل تسهيل عملهما في تجارة النحاس وكوابل الكهرباء، حيث جرت العملية بالتنسيق مع النيابة العامة.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

قوة أمنية تداهم «هنجر» في منطقة الكريمية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

قوة أمنية تداهم «هنجر» في منطقة الكريمية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

قوة أمنية تداهم «هنجر» في منطقة الكريمية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)