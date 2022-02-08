المنفي: المشكلة القائمة حاليا في ليبيا “قانونية ودستورية”

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بأن المشكلة القائمة حاليا في ليبيا هي قانونية ودستورية، يجب معالجتها في أقرب الآجال، مضيفا بأن المجلس يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، مشددا على ضرورة الإسراع بإجرائها.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “خوسيه ساباديل”، الذي أطلع المنفي على أجندة أعمال القمة الإفريقية الأوروبية القادمة ببروكسل، إلى جانب التباحث حول الملفات الليبية – الأوروبية المشتركة.

وأشار المنفي إلى أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق مسار برلين واتفاق جنيف، لافتا إلى أن المجلس مستمر في وضع إطار عام وعملي بهدف إخراج المرتزقة من ليبيا، كما أن المجلس يتعامل مع بعض الدول كشركاء في ملف إخراج المرتزقة، إلى جانب رفضه أي تدخل أجنبي أيا كان نوعه.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد اليوم بالعاصمة طرابلس، على أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، كما أنه يضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

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